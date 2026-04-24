Caso Garlasco si fa strada l’ipotesi di una richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi

Dopo quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, si torna a parlare del caso con l’indicazione di una possibile richiesta di revisione del processo che ha condannato definitivamente Alberto Stasi. La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli inquirenti, potrebbe presto vedere nuovi passaggi nell’ambito giudiziario. Al momento, non sono stati ancora confermati dettagli ufficiali sulle prossime mosse legali.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione giudiziaria con sviluppi che potrebbero aprire nuovi scenari. Le nuove indagini, riaperte circa un anno e mezzo fa dalla Procura di Pavia, sono ormai alle battute finali. Al centro dell’inchiesta c’è Andrea Sempio, attualmente unico indagato. Nei prossimi giorni è atteso un confronto tra la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, e il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, per fare il punto sulle attività investigative svolte. Secondo quanto emerge, Napoleone sarebbe pronto a illustrare le conclusioni raggiunte dal suo ufficio, tra cui la possibile chiusura delle indagini su Sempio, un passaggio che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Garlasco, si fa strada l’ipotesi di una richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Garlasco, l'autrice dell'esposto: De Rensis orienta indagini e tv. Caso Garlasco, si fa strada l’ipotesi di una richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto StasiLa decisione finale spetterà alla Corte d’Appello di Brescia, che potrà scegliere se respingere subito l’istanza o fissare un’udienza per discutere il caso ... gazzettadelsud.it Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carteIl confronto tra i due uffici giudiziari in un momento in cui la nuova inchiesta si avvicina ad un passaggio cruciale ... tg.la7.it Caso Garlasco, clamorosa svolta: "Alberto Stasi non era sulla scena del delitto" >> https://tinyurl.com/e6fuvnkt facebook La Strambata del 24 aprile 2026: il caso di Garlasco e la Festa della Liberazione x.com