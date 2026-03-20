Fiorentina Inter svolta Calhanoglu | turco titolare al Franchi? Le ultime E Chivu ha fatto una particolare richiesta

Durante la partita tra Fiorentina e Inter, è stato deciso che Hakan Calhanoglu giocherà dall’inizio al Franchi, secondo quanto riferito. Il tecnico della squadra nerazzurra ha scelto di affidarsi nuovamente al centrocampista turco, mentre Chivu ha presentato una richiesta particolare. La formazione dell’Inter sarà dunque diversa rispetto alle precedenti uscite, con Calhanoglu in campo fin dall’inizio.

Inter News 24 Fiorentina Inter, Chivu ha deciso: Hakan Calhanoglu tornerà titolare al Franchi. Le ultime notizie da Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu si avvicina alla trasferta di Firenze con un mix di sollievo e preoccupazione. Se da un lato il tecnico romeno può sorridere per il rientro di Hakan Calhanoglu, pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo dal primo minuto, dall’altro deve fare i conti con un’infermeria che non si svuota del tutto. La squadra, salda in vetta a quota 68 punti (+8 sul Milan), dovrà probabilmente fare a meno dei suoi due leader carismatici per blindare il primato. Fiorentina Inter, Calhanoglu torna a guidare il centrocampo: la situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Inter, svolta Calhanoglu: turco titolare al Franchi? Le ultime. E Chivu ha fatto una particolare richiesta Articoli correlati Milan Inter, Chivu ha già sciolto le riserve: in attacco giocano loro, Calhanoglu titolareKostov infiamma il mercato: il top club sfida l’Inter ma la Stella Rossa fa muro. Leggi anche: Calciomercato Inter, tutto in 48 ore: tre nomi in ballo. E Chivu ha fatto una richiesta, vuole lui! Ultimissime Tutto quello che riguarda Fiorentina Inter Temi più discussi: Inter, buone notizie da Appiano Gentile: Chivu ritrova i suoi big per la gara contro la Fiorentina; Inter, Calhanoglu verso il rientro. Lautaro Martinez non è ancora pronto: le ultime; Fiorentina-Inter: OK Calhanoglu, dubbio Lautaro e Bastoni; Inter, buone notizie per Calhanoglu. Dubbi su Lautaro e Bastoni. Calhanoglu, Lautaro Martinez e Bastoni: c’è il verdetto per Fiorentina-Inter 30^ giornataTengono banco gli infortuni in casa Inter. Occhi puntati sulle condizioni di Calhanoglu, il quale ha recuperato dal recente ... fantamaster.it Verso Fiorentina-Inter: Chivu recupera Calhanoglu, le ultime su Bastoni e LautaroMentre la Fiorentina deve dosare le energie e la preparazione per la gara di Conference di giovedì, l'Inter è già proiettata verso la gara del Franchi anche se deve fare ... firenzeviola.it FcIN - #Fiorentina-Inter, dubbio #Bastoni: oggi solo lavoro parziale in gruppo. #Lautaro, seduta a parte a buon ritmo x.com Nerazzurri verso Fiorentina-Inter: - Lautaro ancora a parte - Per Bastoni prima parte di allenamento in gruppo, ma resta ancora in dubbio per la trasferta di domenica - facebook.com facebook