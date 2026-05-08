Come moriamo a Brescia

A Brescia, le persone vivono più a lungo rispetto al passato, grazie ai progressi medici e alle condizioni di vita migliorate. Tuttavia, questa maggiore longevità comporta anche un aumento delle sfide legate alla fine della vita. La durata della vita si sta allungando, ma al tempo stesso si presenta come un periodo più complesso, spesso caratterizzato da fasi di assistenza prolungata e di cure intensive.

Hanno imparato a sfidare il tempo, ma pagano a caro prezzo questa nuova longevità. I bresciani oggi vivono più a lungo di quanto i loro nonni potessero mai immaginare, ma questo successo della medicina (e del benessere) ha trasformato il fine vita in un lungo e complesso capitolo di convivenza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Trasformati per portare molto frutto | Pastore Victor Perez | King's Brescia | 15.03.2026

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