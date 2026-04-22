Durante la cerimonia dei David di Donatello, il documentario dedicato a Roberto Rossellini è stato annunciato come finalista nella categoria Miglior Documentario. Nel frattempo, un produttore ha espresso grande preoccupazione riguardo alla disponibilità di fondi, affermando che senza risorse sufficienti l’attività potrebbe cessare. La produttrice, nota per il suo ruolo nel settore cinematografico indipendente, ha evidenziato le difficoltà finanziarie che affronta l’intera filiera.

Ilaria de Laurentiis ha lanciato un grido di allarme che scuote le fondamenta della produzione cinematografica indipendente, dopo che il documentario su Roberto Rossellini è stato selezionato come finalista ai David di Donatello nella categoria Miglior Documentario. Nonostante il prestigio del riconoscimento e il successo internazionale del film, la regista denuncia una situazione finanziaria insostenibile causata dal mancato arrivo dei contributi pubblici dai fondi selettivi del Ministero, richiesti per tre volte senza esito. Il progetto, intitolato Roberto Rossellini – Più di una vita, è frutto del lavoro della B&B Film, la piccola casa di produzione indipendente gestita da De Laurentiis insieme a Raffaele Brunetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rossellini ai David, ma il produttore grida: “Senza fondi moriamo

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