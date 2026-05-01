Come moriamo a Milano

A Milano, il numero totale di decessi è aumentato, passando da 28 a un numero superiore. Nonostante questo, si ritiene che la città abbia migliorato alcuni aspetti legati alle modalità di decesso rispetto al passato. La crescita dei decessi si registra in un quadro generale in cui i dati complessivi sono in aumento. La situazione viene monitorata da vicino, senza che siano state ancora adottate misure specifiche per ridurre i numeri.

Milano, in qualche modo, ha imparato a morire un po' meglio: non si muore meno in termini assoluti - i decessi totali sono aumentati da 28.531 nel 2013 a 32.509 nel 2023, quasi quattromila in più - ma, a parità di struttura d'età, la probabilità di morire si è ridotta dell'8,8 per cento. Questo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Predicazione 16 Novembre 2025 - Umiltà e misericordia nel disaccordo

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