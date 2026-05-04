Internazionali | Berrettini sulla strada di Sinner Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma

Sono iniziati gli Internazionali d’Italia 2026 al Foro Italico, con i primi incontri in programma per martedì 5 maggio. Tra i giocatori attesi, ci sono Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che si confrontano rispettivamente con avversari di rilievo, e Jannik Sinner, fresco di un recente successo. Il tabellone presenta diverse sfide interessanti, con alcune partite che coinvolgono i tennisti italiani e altri protagonisti del circuito.

Neanche il tempo di festeggiare l’ennesimo trionfo di Jannik Sinner, che è già tempo di accendere le luci sul Foro Italico: domani, martedì 5 maggio, cominciano gli Internazionali d’Italia 2026. A Roma si parte dal Wta 1000, il torneo femminile vinto un anno fa da Jasmine Paolini. Il giorno dopo toccherà ai primi match del Masters 1000. La grande attesta è per Sinner: al numero 1 del mondo manca solo Roma per completare la bacheca dei titoli 1000. Senza Carlos Alcaraz, è il grande favorito, nonostante le fatiche di Madrid. Oggi è stato definito quale potrà essere il suo percorso fino alla finale di domenica 17 maggio. Così come sono stati sorteggiati i tabelloni degli Internazionali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma Notizie correlate Montecarlo, il tabellone: Sinner dalla parte di Zverev. Musetti-Alcaraz l'altra semifinale?Jannik Sinner dalla parte di Alexander Zverev, mentre in semifinale potrebbe esserci la rivincita del 2025 tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti... Internazionali Roma 2026, il tabellone: per Sinner possibile derby con BerrettiniSorteggiato il tabellone degli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico dal 4 al 17... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Matteo Berrettini entra nel main draw degli Internazionali d’Italia; Internazionali, gli avversari di Sinner: il cammino di Jannik e i possibili derby con Berrettini e Musetti; Cecchinato: La mia semifinale al Roland Garros ha aperto la strada al tennis italiano; Navone-Berrettini: il pronostico del Challenger 175 di Cagliari, i precedenti e dove vedere il match. Internazionali di Roma, ecco il tabellone: Berrettini e Auger-Aliassime sulla strada di SinnerE' stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali d'Italia maschili di tennis, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico. Per l'azzurro Jannik Sinner, testa di serie ... msn.com Internazionali di Roma, contro chi debutta Sinner: il tabellone completoIl campione azzurro si prepara al debutto a Roma. Ecco chi sfiderà. Possibile incrocio in semifinale con il canadese Felix Auger-Aliassime ... tuttosport.com #Tennis, Internazionali Bnl, per #Sinner possibile derby con #Berrettini x.com Internazionali di Roma: ecco come sarà il cammino di Sinner https://www.ladige.it/sport/2026/05/04/internazionali-di-roma-ecco-come-sara-il-cammino-di-sinner-1.4355501 - facebook.com facebook