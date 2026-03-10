Il campo da polo un grande parco e nuove case a prezzi più bassi | come si trasforma piazza d' Armi

Da milanotoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza d'Armi sta subendo una trasformazione con la creazione di un campo da polo e un grande parco che sarà uno dei più estesi della città. Verranno realizzati anche un bosco e nuove abitazioni, alcune delle quali a prezzi più bassi rispetto al mercato. Questa riqualificazione interessa diverse aree della zona.

Il progetto per la rigenerazione dell'area di Baggio è stato presentato al Mipim di Cannes, la principale fiera internazionale dedicata al real estate Un campo da polo, un grande parco che sarà tra i più grandi della città, un bosco e nuove case. Alcune a prezzi calmierati. Piazza d’Armi cambia volto. Il maxi progetto di trasformazione per l’area di Baggio è stato presentato al Mipim di Cannes, la principale fiera internazionale del real estate, dove è stato inserito tra le proposte più rilevanti dell’offerta immobiliare italiana per il 2026. L'intervento nel municipio 7, frutto della collaborazione tra comune di Milano e Invimit Sgr (società del ministero dell’economia e delle finanze), trasformerà una superficie di 424mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Un nuovo parco (tra i più grandi di Milano) e 1.700 case: così cambierà piazza d'ArmiUn grande parco che si appresta a diventare una delle aree verdi più estese di Milano, con attrezzi sportivi open air ma anche zone con giochi per...

Case a prezzi bassi, ci sono alcune novità per renderle più appetibili agli operatoriParte la fase due del piano straordinario per la casa accessibile a Milano, con nuove aree per bandi, nuove aree verdi, quasi 500 appartamenti del...

Approfondimenti e contenuti su Il campo da polo un grande parco e...

Discussioni sull' argomento Resana. SolidWorld Group acquisisce la Due Pi Greco Srl: Creazione di un polo di eccellenza; San Giuseppe: il mini polo logistico Amazon passa alla Debby Line; Volo Ryanair deviato e in ritardo, ma zero rimborsi per i turisti: La causa va fatta in Irlanda. E ora devono pagare le spese; Riforma della politica agricola comune: in 150 all'evento di Fratelli d'Italia organizzato al Gambrinus.

Consiglio Umbria, valorizzare il Polo armi leggere di TerniL'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione dei consiglieri Francesco Filipponi, Stefano Lisci e Maria Grazia Proietti (Pd) sulla Salvaguardia e valorizzazione del polo ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.