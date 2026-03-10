Il campo da polo un grande parco e nuove case a prezzi più bassi | come si trasforma piazza d' Armi

Piazza d'Armi sta subendo una trasformazione con la creazione di un campo da polo e un grande parco che sarà uno dei più estesi della città. Verranno realizzati anche un bosco e nuove abitazioni, alcune delle quali a prezzi più bassi rispetto al mercato. Questa riqualificazione interessa diverse aree della zona.

Il progetto per la rigenerazione dell'area di Baggio è stato presentato al Mipim di Cannes, la principale fiera internazionale dedicata al real estate Un campo da polo, un grande parco che sarà tra i più grandi della città, un bosco e nuove case. Alcune a prezzi calmierati. Piazza d’Armi cambia volto. Il maxi progetto di trasformazione per l’area di Baggio è stato presentato al Mipim di Cannes, la principale fiera internazionale del real estate, dove è stato inserito tra le proposte più rilevanti dell’offerta immobiliare italiana per il 2026. L'intervento nel municipio 7, frutto della collaborazione tra comune di Milano e Invimit Sgr (società del ministero dell’economia e delle finanze), trasformerà una superficie di 424mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

