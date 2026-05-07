Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno frequentandosi da alcuni mesi e sono spesso visti insieme. La coppia sembra essere molto unita, e lui ha già incontrato le figlie della conduttrice. Recentemente è stata diffusa la notizia che la figlia della Hunziker abbia subito un colpo emotivo, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La loro relazione continua a essere oggetto di attenzione pubblica.

Procede a gonfie vele la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Insieme solo da qualche mese i due sono inseparabili e lui ha già avuto modo di conoscere le figlie della soubrette svizzera. In particolare avrebbe colpito molto Aurora Ramazzotti, da sempre legata alla madre, che non avrebbe esitato a dare la propria benedizione a questa nuova, chiacchieratissima, unione. Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la reazione di Aurora Ramazzotti. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, “ Aurora Ramazzotti fa il tifo per l’amore appena sbocciato tra sua madre e il fascinoso attore romano”. A quanto pare la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbe stata “colpita dalla serietà e dai modi eleganti di Giulio Berruti, da uomo d’altri tempi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, “Aurora Ramazzotti colpita”

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