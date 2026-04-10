L’Africa che accoglie Papa Leone tra dolore e speranza

Da tv2000.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile, il Papa partirà per un viaggio in quattro paesi africani, Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale, che durerà dieci giorni. L’arrivo di un pontefice in queste nazioni rappresenta un momento di visita ufficiale, con tappe programmate in diverse città e incontri con autorità locali e comunità. La visita si inserisce nel calendario delle attività religiose e diplomatiche della Chiesa cattolica in Africa.

Papa Leone lunedì 13 aprile partirà per un lungo viaggio apostolico che in 10 giorni lo porterà in 4 paesi africani: Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale. Ecco come questi paesi si preparano ad accoglierlo. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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L’Africa che accoglie Papa Leone, tra dolore e speranza

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