L’Africa che accoglie Papa Leone tra dolore e speranza

Lunedì 13 aprile, il Papa partirà per un viaggio in quattro paesi africani, Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale, che durerà dieci giorni. L’arrivo di un pontefice in queste nazioni rappresenta un momento di visita ufficiale, con tappe programmate in diverse città e incontri con autorità locali e comunità. La visita si inserisce nel calendario delle attività religiose e diplomatiche della Chiesa cattolica in Africa.

Papa Leone lunedì 13 aprile partirà per un lungo viaggio apostolico che in 10 giorni lo porterà in 4 paesi africani: Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale. Ecco come questi paesi si preparano ad accoglierlo. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’Africa che accoglie Papa Leone, tra dolore e speranza Assisi 2026: Papa Leone XIV tra i giovani, un pellegrinaggio francescano per rinnovare speranza e impegno sociale.Papa Leone XIV torna ad Assisi: un incontro giovanile nel segno di San Francesco Il 6 agosto 2026, Papa Leone XIV farà ritorno in Umbria per... Campania in festa: Papa Leone XIV tra fede, speranza e sfide sociali nel primo anniversario di pontificato.Papa Leone in Campania: Un Pellegrinaggio tra Fede e Sfide Sociali La Campania si prepara ad accogliere Papa Leone XIV l’8 e il 23 maggio, in un... L’Africa che accoglie Papa Leone, tra dolore e speranza Temi più discussi: Papa Leone XIV in Africa per essere messaggero di pace; Le Chiese in Italia pregano con il Papa per dire no alla guerra; Guerre, sfruttamento, povertà, rifugiati: così dall’Africa il Papa parlerà al mondo; Leone XIV in Camerun e Guinea Equatoriale, il nunzio: Il Papa si considera figlio dell'Africa. Papa Leone XIV in Africa per essere messaggero di paceTerzo viaggio internazionale di papa Leone XIV che dal 13 al 23 aprile visita quattro Paesi del continente: in Algeria sui passi di sant’Agostino ed in dialogo con l’islam, in Camerun e Angola per inv ... acistampa.com Papa Leone XIV pronto a partire per l’Africa: quale Chiesa troverà in AlgeriaSant’Agostino testimonia che: «È da tutte le regioni che il Vangelo è venuto in Africa». Con tutta probabilità fu Cartagine (oggi in Tunisia), all’epoca principale centro di commercio e cultura della ... cittanuova.it Oggi nella Città del Vaticano, a Roma, in attesa dell’incontro con Papa Leone XIV. Un momento importante che vedrà riunite le famiglie di Milano Cortina 2026, il CONI e il CIP, insieme agli atleti olimpici e paralimpici. Un’occasione per riflettere sul grande lavo - facebook.com facebook Macron in Vaticano, primo incontro con Papa Leone XIV. Il presidente francese accompagnato dalla première dame Brigitte per l'udienza privata con il pontefice. #ANSA x.com