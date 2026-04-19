Angola migliaia di fedeli accolgono Papa Leone XIV a Kilamba

A Kilamba, in Angola, migliaia di fedeli si sono radunati per accogliere il Papa, che è arrivato a bordo della papamobile. Questa visita rappresenta la terza tappa di un viaggio di quattro nazioni nel continente africano. La presenza del Papa ha attirato numerosi partecipanti, pronti a partecipare alle celebrazioni e alle attività programmate. La cerimonia di accoglienza si è svolta alla presenza di molte persone, tra fedeli e autorità locali.

Papa Leone XIV è arrivato a bordo della papamobile nella città di Kilamba, in Angola, terza tappa del suo viaggio in quattro nazioni africane. Una folla di migliaia di fedeli lo ha accolto calorosamente, acclamandolo e sventolando bandiere. Dopo aver recitato la messa, il pontefice si è recato nel Santuario di Muxima per recitare il Rosario e pregare con i fedeli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Angola, migliaia di fedeli accolgono Papa Leone XIV a Kilamba Notizie correlate Il Papa in Angola: oltre 100mila fedeli a Kilamba e un forte appello alla rinascitaABBONATI A DAYITALIANEWS Una messa partecipata da oltre centomila persone Nella sua seconda giornata di visita in Angola, il Pontefice ha celebrato... Papa Leone alla spianata ‘cinese’ di Kilamba. Bagno di folla per il secondo giorno in Angola: “Paese ferito, ha sete di pace”. La direttaLuanda (Angola), 19 aprile 2026 – Bagno di folla per Papa Leone XIV, arrivato in papamobile alla spianata di Kilamba, dove lo hanno atteso almeno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al Santuario di Mamã Muxima, tra tende e rosari in attesa di Leone XIV; Papa Leone XIV a Yaoundè: Nessuno dev’essere lasciato solo ad affrontare le avversità della vita; Leone XIV in Angola: l’appello a guarire la piaga della corruzione con la cultura della giustizia e della condivisione; Il Papa in visita in Angola, attesi interventi su corruzione e povertà. Angola, migliaia di fedeli accolgono Papa Leone XIV a KilambaPapa Leone XIV è arrivato a bordo della papamobile nella città di Kilamba, in Angola, terza tappa del suo viaggio in quattro nazioni africane. Una folla di migliaia di fedeli lo ha accolto ... lapresse.it Papa Leone XIV in Angola, messa a Kilamba e visita al santuario di MuximaIl Papa celebra a Kilamba davanti a centinaia di migliaia di fedeli e si raccoglie a Muxima, rilanciando temi sociali ed evitando lo scontro con le critiche internazionali ... notizie.it Papa Leone XIV in Angola, in 100mila alla messa a Kilamba. Folla di fedeli accoglie il pontefice - La photogallery #ANSA x.com Durante il viaggio in Africa, Papa Leone XIV è diventato virale sui social per un momento semplice e spontaneo ad Algeri. In visita alla casa delle suore agostiniane, il Papa si è fermato davanti a un banchetto di gioielli artigianali realizzati da donne locali e facebook