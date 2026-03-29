Gianluca Galliani, figlio dell’ex dirigente del Milan, ha commentato la situazione di alcuni giocatori. Ha affermato che i calciatori di talento dovrebbero essere sempre mantenuti in squadra. Inoltre, ha fatto riferimento alle future decisioni dell’allenatore riguardo alla rosa e alle strategie da adottare in vista delle prossime partite.

Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto ospitare il figlio di Adriano Galliani (storico ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Il figlio dell'ex dirigente rossonero ha voluto spendere alcune parole su Rafael Leao, finito sotto ai riflettori nell'ultimo periodo. Ecco, di seguito, le sue parole: “Io i giocatori bravi li terrei sempre, ovviamente se prendi un centravanti bravo e vai avanti col 3-5-2 o Pulisic o Leao vanno in panchina. Li sono valutazioni che devono fare i dirigenti. Anche Gimenez non è secondo me una vera e propria punta, non riesce a reggerti l’attacco da solo, quindi tu hai una serie di attaccanti, anche Nkunku che ho sempre ammirato tanto, non ha espresso il potenziale enorme che ha. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani: “Leao? Io i giocatori bravi li terrei sempre. Allegri dovrà…”

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