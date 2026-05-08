Cocciaretto vive una notte magica a Roma contro Navarro | Non mi ero accorta di tutte queste persone
Elisabetta Cocciaretto ha vinto il suo match al torneo di Roma contro l'americana Navarro, conquistando così l'accesso al terzo turno. Durante la partita, la tennista italiana ha mostrato grande determinazione, mentre il pubblico presente ha seguito con entusiasmo ogni punto. La giocatrice ha commentato di essere stata sorpresa dalla presenza di così tante persone nel pubblico, manifestando la sua gioia per il risultato ottenuto.
La gioia incontenibile di Elisabetta Cocciaretto, che vola al terzo turno spinta dal Foro Italico battendo l'americana Navarro. Ora il durissimo test contro Iga Swiatek.🔗 Leggi su Fanpage.it
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