Cocciaretto travolge Navarro a Roma | ora sfida Swiatek

Nella partita di Roma, Cocciaretto ha dominato l'incontro contro Navarro, vincendo con un punteggio netto. Durante il match, Navarro ha commesso diversi errori tecnici che hanno compromesso il suo rendimento, tra cui troppi errori non forzati e difficoltà nel rispondere alle battute di Cocciaretto. La giocatrice italiana ha invece mostrato solidità e precisione, ottenendo così un risultato convincente e conquistando l'accesso al prossimo turno, dove affronterà la testa di serie numero uno.

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? Punti chiave Come ha fatto Cocciaretto a non farsi sfuggire il match?. Quali errori tecnici hanno causato il crollo di Emma Navarro?. Perché la giovane Basiletti non è riuscita a frenare Svitolina?. Cosa dovrà cambiare l'azzurra per battere Iga Swiatek?.? In Breve Noemi Basiletti sconfitta da Elina Svitolina con il punteggio di 6-1 6-3. Cocciaretto in vantaggio nel testa a testa contro Navarro con 2 vittorie a 1. La numero 41 del ranking WTA affronterà Iga Swiatek nel terzo turno. Navarro non batteva giocatrici fuori dalla top 50 da Pechino 2025. Elisabetta Cocciaretto ha superato Emma Navarro con un doppio 6-3 venerdì 08 maggio 2026, conquistando il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia a Roma dopo una prestazione di grande solidità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocciaretto travolge Navarro a Roma: ora sfida Swiatek ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate IBI 26: Cocciaretto è super, ora la sfida a SwiatekElisabetta Cocciaretto batte l'americana Emma Navarro e per la prima volta in carriera approda al terzo turno degli Internazionali d'Italia. WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con SwiatekIl programma di giornata del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia si caratterizza per i match del secondo turno della parte... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Internazionali: Cocciaretto batte Navarro e va al 3/o turno; WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con Swiatek; Come a Shenzhen, Cocciaretto batte Navarro anche a Roma: l’azzurra al terzo turno. Cocciaretto vive una notte magica a Roma contro Navarro: Non mi ero accorta di tutte queste personeLa gioia incontenibile di Elisabetta Cocciaretto, che vola al terzo turno spinta dal Foro Italico battendo l'americana Navarro ... fanpage.it Cocciaretto-Navarro oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingAndare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare ... oasport.it