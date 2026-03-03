Chiesta condanna a un anno e otto mesi per il Re dei Maranza accusato di stalking ai danni di un insegnantE

La Procura di Torino ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per il tiktoker conosciuto come “Re dei maranza”, accusato di aver perseguitato un’insegnante di una scuola religiosa con comportamenti persecutori. La richiesta di condanna arriva nel corso di un procedimento legale in cui si sono svolte le udienze e sono state raccolte le testimonianze delle parti coinvolte.

La Procura di Torino ha formulato una richiesta di condanna a un anno e otto mesi di reclusione per il tiktoker noto come “Re dei maranza”, imputato di atti persecutori ai danni di un insegnante di una scuola religiosa. L’episodio risale a novembre e l’accusa lo descrive come un agguato premeditato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Procura di Milano chiede il processo per Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex Sophie CodegoniLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie...

Pandoro Gate, l'ultima difesa di Chiara Ferragni dopo la richiesta di condanna (un anno e otto mesi): "È innocente"“Chiara Ferragni è innocente per molteplici ragioni, che abbiamo presentato al giudice”.

Don Alì arrestato: la vera storia del “re dei maranza” di Torino

Altri aggiornamenti su Chiesta condanna

Temi più discussi: Assalto alla Cgil a Roma: chiesta in appello conferma condanne per Castellino, Fiore e Aronica; Dottoressa no vax insultava i medici sui social, chiesta condanna a pagare una multa: fu denunciata da Filippo Anelli; Andrea Elifani morì cadendo da un ponte sulla Martesana, chiesta la condanna di 3 dipendenti comunali; Chiesta condanna al pagamento di 1.500 euro a Barbara Balanzoni, dottoressa no vax radiata dall’albo.

Chiesta la condanna per il Re dei maranza a Torino: processo per stalking contro un maestro delle elementariLa Procura chiede 1 anno e 8 mesi per Alì Said, un anno per i due amici. L’insegnante si costituisce parte civile, sentenza attesa a fine marzo ... giornalelavoce.it

Don Alì, chiesta condanna per il violento tiktoker a Torino: reincontra in tribunale il maestro aggreditoAl momento, Don Alì è detenuto al carcere di Aosta, mentre gli altri due imputati sono sottoposti all’obbligo di firma una volta a settimana. Oggi erano tutti presenti in tribunale, dove si è ... torinotoday.it

Piazza di spaccio a Cattolica Eraclea, chiesta condanna per 41enne All’uomo viene contestato l’aver creato almeno due piazze di spaccio a Cattolica Eraclea nonostante qualche mese prima avesse subito una perquisizione dei carabinieri... - facebook.com facebook

Don Alì, il «re dei maranza» di Torino a processo per aver aggredito un insegnante: chiesta la condanna a 1 anno e 8 mesi x.com