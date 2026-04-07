Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Flavio Cobolli si prepara a sfidare Alexander Blockx nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Montecarlo. La partita è programmata per una data specifica e sarà visibile in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. I dettagli sul programma, gli orari e le modalità di visione sono stati comunicati dagli organizzatori e sono disponibili sui siti ufficiali del torneo.

Flavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino Francisco Comesana, l’azzurro tornerà in scena sulla terra rossa del Principato per affrontare il qualificato belga, che al primo turno ha regolato il canadese Denis Shapovalov. L’appuntamento è per mercoledì 8 aprile, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Court des Princes, dove in precedenza si giocheranno Rublev-Bergs, Fonseca-Rinderknech, Moutet-Ruud. Il 23enne romano, numero 16 del mondo, se la dovrà vedere con il 20enne, numero 91 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Francisco Comesana al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l’appuntamento è per lunedì 6 aprile, sarà il quarto... Cobolli-Comesana oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale, streamingFlavio Cobolli affronterà Francisco Comesana al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l’appuntamento è per lunedì 6 aprile, sarà il quarto... Temi più discussi: Live Flavio Cobolli - Alexander Blockx - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026; Atp Montecarlo, Cobolli ok e Arnaldi ko: i risultati, domani c'è Sinner; Tennis, Atp Montecarlo: Cobolli passa il turno, out Arnaldi; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l'argentino ... oasport.it Cobolli al secondo turno a MontecarloFlavio Cobolli batte Francisco Comesana nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro si impone sull'argentino ( numero 99 ATP) con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3, soffrendo nei primi due p ... gazzettadiparma.it COBOLLI VINCE LA BATTAGLIA CONTRO COMESANA Dopo due ore mezza di gioco la spunta Flavio al debutto del Masters 1000 di Montecarlo! Al secondo turno sfiderà il qualificato, classe 2005, Alexander Blockx - facebook.com facebook Con un grande terzo set Flavio Cobolli si prende la vittoria all’esordio a Montecarlo Al secondo turno Alexander Blockx @BMWItalia x.com