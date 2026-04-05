Lunedì 6 aprile si terrà il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, con Flavio Cobolli che affronterà Francisco Comesana. Il match è programmato per le ore 11 e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La partita rappresenta una delle prime sfide del torneo, che si svolge sull'importante circuito ATP.

Flavio Cobolli affronterà Francisco Comesana al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l’appuntamento è per lunedì 6 aprile, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Court des Princes. Il programma di giornata sarà aperto dal match tra il francese Rinderknech e il russo Khachanov, a seguire Lehecka-Nava e Fonseca-Diallo prima dell’incontro del nostro portacolori. Il 23enne romano, numero 13 del mondo, farà il proprio esordio sulla terra rossa del Principato contro il 25enne, numero 27 del ranking ATP. Si preannuncia un confronto particolarmente duro per il nostro portacolori, che cercherà di avere la meglio sull’argentino per meritarsi la qualificazione ai sedicesimi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il canadese Shapovalov e il belga Blockx. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

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