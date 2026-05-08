Nell’ambito del processo legato all’inchiesta Clean 2, l’ex ufficiale dei carabinieri è stato condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione. La sentenza riguarda accuse di corruzione e stalking. Il condannato è un ex ufficiale in congedo, coinvolto nelle indagini che hanno portato alla scoperta di un presunto giro di corruzione nella città di Pavia. La decisione è stata emessa dopo il processo che ha analizzato i fatti contestati.

Il carabiniere in congedo Maurizio Pappalardo è stato condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione nell’ambito del processo seguito all’inchiesta Clean 2 su un presunto giro di corruzione a Pavia. Pappalardo, ex comandante del nucleo informativo del comando provinciale di Pavia, è stato condannato per i reati di corruzione e stalking, è stato invece assolto per il reato di peculato. La Corte ha disposto anche una provvisionale da ventimila euro verso le parti civili, rimandando in sede civile la definizione del risarcimento. Assolto il co-imputato brigadiere del Nucleo ispettorato del lavoro Daniele Ziri, che era accusato di induzione indebita a dare o ricevere utilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Clean 2, condannato l’ex ufficiale. Colpevole di corruzione e stalking: cinque anni e otto mesi a Pappalardo

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Pavia, inchiesta Clean 2: il maggiore dei carabinieri (in pensione) Pappalardo condannato a 5 anni e 8 mesi.

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