Clean 2 il carabiniere a processo Pappalardo parla in Aula | Lo stalking alla mia ex? Iniziative dei colleghi

Un carabiniere è coinvolto in un procedimento legale e ha preso parola in tribunale. Durante l’udienza, ha spiegato di aver costruito una rete di contatti e informazioni come parte delle sue mansioni. La vicenda si concentra su accuse di stalking rivolte a una ex, e le dichiarazioni dell’indagato sono state fatte nell’ambito delle contestazioni.

Pavia, 27 febbraio 2026 – "In qualità di comandante del Nucleo informativo, ho dovuto crearmi una rete di conoscenze e informazioni a 360 gradi". Maurizio Pappalardo, ex ufficiale dei carabinieri in congedo, è stato ascoltato ieri nell'udienza del processo sull'indagine "Clean2", in cui è imputato insieme a Daniele Ziri, brigadiere del Nucleo ispettorato del lavoro, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere (rilascerà dichiarazioni spontanee prima della chiusura del dibattimento). Coinvolgimenti e capi di imputazione Nel procedimento erano coinvolti anche Antonio Scoppetta, carabiniere forestale già appartenente al Nucleo di...

