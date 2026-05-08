Classifica Giro d’Italia 2026 | Magnier maglia rosa Tarozzi terzo grazie agli abbuoni

La prima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di Paul Magnier, ciclista francese, sulla distanza di 147 chilometri tra Nessebar e Burgas in Bulgaria. La classifica generale vede Magnier al primo posto con la maglia rosa, mentre Tarozzi si trova al terzo posto grazie agli abbuoni accumulati durante la tappa. La gara ha visto partire numerosi corridori e ha portato a una prima definizione della classifica.

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Va in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con partenza a Nessebar e arrivo a Burgas dopo 147 chilometri. La frazione odierna si è decisa come da previsioni in volata, anche se una caduta a 700 metri dal traguardo ha tagliato fuori alcuni possibili protagonisti dalla lotta per il successo. Lo sprint conclusivo a ranghi ristretti ha premiato il portacolori della Soudal Quick-Step, che si toglie quindi la soddisfazione di indossare la maglia rosa precedendo il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026: Magnier maglia rosa, Tarozzi terzo grazie agli abbuoni Notizie correlate Classifica Giro d’Italia 2026, prima tappa: Magnier maglia rosa, Tarozzi sul podio virtualeVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con... Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generaleBurgas (Bulgaria), 8 maggio 2026 - La tappa 1 del Giro d'Italia 2026 si conclude con una prevedibile volata, che in terra bulgara premia Paul... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FantaGiro d’Italia 2026: nuove classifiche e FantaScore, il fantasy game si rinnova; Guida pratica al Giro d'Italia; Favoriti Maglia Bianca Giro d'Italia 2026: solo la sfortuna sembra poter impedire a Giulio Pellizzari di imporsi nella classifica giovani; GIRO D'ABRUZZO. FEDRIZZI FIRMA ANCHE L'ULTIMA TAPPA E CONQUISTA LA CLASSIFICA GENERALE. Classifica Giro d’Italia 2026, prima tappa: Magnier maglia rosa, Tarozzi sul podio virtualeVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con partenza a Nessebar e arrivo a Burgas dopo 147 chilometri. oasport.it Giro d'Italia, Magnier vince la tappa di Burgas ed è maglia rosaL'attesa è finita, inizia la 109^ edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, oggi la prima tappa da Nessebar a Burgas, 147 chilometri con arrivo adatto ai velocisti: il nostro Jon ... sport.sky.it PREGIRO *1 : Inizia domani il Giro 2026 con la prima delle tre tappe in terra bulgara . Una partenza soft prima di due tappe movimentate che possono però già mettere qualche bastone tra le ruote degli uomini di classifica. MET - facebook.com facebook Favoriti Maglia Azzurra Giro d’Italia 2026: scenari per i codici di classifica e le fughe decisive. Vine e Ciccone guidano i conti sui GPM, ma large possibilità anche per i big della generale come Vingegaard. Scopri chi sono i principali protagonisti e c… x.com