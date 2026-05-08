A Civitavecchia sono ripresi i lavori di riqualificazione del Cimitero Monumentale, con interventi mirati al decoro e alla sicurezza. Durante le operazioni, sono state rimosse erbacce e piante infestanti che avevano invaso alcune zone. Sono stati definiti nuovi percorsi pedonali e sono stati individuati gli spazi che saranno oggetto di interventi di riqualificazione. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’area e il suo aspetto complessivo.

? Domande chiave Come cambieranno i percorsi pedonali dopo la rimozione delle erbe infestanti?. Quali sono le aree specifiche del cimitero che verranno riqualificate?. Chi deve collaborare attivamente per non vanificare il lavoro svolto?. Perché la sicurezza dei visitatori dipende dalla gestione dei detriti?.? In Breve Interventi CSP su viali e piazzale di via Aurelia Nord. Rimozione erbe infestanti e detriti vegetali per garantire sicurezza ai visitatori. Appello comunale ai cittadini per uso cestini e smaltimento fiori. Manutenzione costante per tutelare memoria storica e identità di Civitavecchia. Le squadre operative di Civitavecchia Servizi Pubblici stanno procedendo con gli interventi di manutenzione ordinaria presso il Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord per ripristinare il decoro dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitavecchia: ripartono i lavori per il decoro del Cimitero Monumentale

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