Restauro completato torna a splendere il Pantheon del cimitero monumentale

Sabato 18 aprile si è tenuta l'inaugurazione del restauro del Pantheon all’interno del Cimitero monumentale di Russi, situato in via IV Novembre. Alla cerimonia hanno partecipato molte persone, assistendo alla riapertura del monumento funebre dedicato a figure storiche come Alfredo Baccarini, Luigi Carlo Farini e Armando Farini. L'intervento di recupero ha riportato l'edificio allo stato originale, confermando la sua importanza nel contesto del cimitero.

Alla presenza di un numeroso pubblico, sabato 18 aprile, al Pantheon all’interno del Cimitero monumentale di Russi in via IV Novembre, si è svolta l'inaugurazione del restauro dello storico immobile, monumento funebre di Alfredo Baccarini, Luigi Carlo Farini, Armando Farini e delle rispettive.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Palazzo Marino torna a splendere: completato il restauro firmato Tod’sConcluso il restauro conservativo di Palazzo Marino, sostenuto dal Gruppo Tod’s: dopo 16 mesi di lavori, uno dei simboli di Milano torna a splendere... Leggi anche: Al via il restauro del tempietto Jappelli: torna a splendere uno dei simboli del Parco Treves Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Completato il restauro del Pantheon del cimitero monumentale di Russi: il 18 aprile l'inaugurazione; Inaugurato il Pantheon del cimitero monumentale (ph uff stampa Comune Russi/Giampiero Corelli); A Russi l'inaugurazione del Pantheon restaurato: memoria e storia si incontrano nel segno di Alfredo Baccarini; A Voltana tre giorni di festa con la Motosalsicciata. Inaugurazione del restaurato Pantheon del Cimitero monumentale di RussiSabato 18 aprile 2026, alle ore 11.00, un momento commemorativo presso la tomba e il monumento funebre di Alfredo Baccarini ... ravenna24ore.it Modica, il patrimonio barocco torna a splendereUna delle gemme del Barocco del Sud-Est siciliano torna a splendere. Si è concluso il delicato restauro della tela Madonna con i Santi Cosma e Damiano, capolavoro di Mario Minniti (1577-1640), ... lasicilia.it Il Pantheon quando arriva la sera. Immagine spettacolare che racconta la bellezza di uno degli edifici più antichi del mondo. Meraviglia italiana! Foto: @giorgioteti facebook