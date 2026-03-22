Alluminio Carcano ora parla cinese | la maggioranza al gruppo Xiashun L’avvio di una nuova fase

I cinesi del gruppo Xiashun di Hong Kong sono diventati azionisti di maggioranza della Carcano Antonio, azienda dell’alluminio con sede a Mandello del Lario e stabilimenti a Delebio e Andalo Valtellino. La novità segna l'inizio di una nuova fase per l’azienda, che ora fa parte del gruppo asiatico. La notizia è stata comunicata ufficialmente.

Mandello del lario (Lecco) – I cinesi del gruppo Xiashun di Hong Kong sono i nuovi azionisti di maggioranza della Carcano Antonio, spa dell’alluminio di Mandello del Lario con stabilimenti anche a Delebio e Andalo Valtellino. Il closing è stato portato a termine nei giorni scorsi. Alla Antonio Carcano, fondata nel 1890, lavorano circa 500 dipendenti, oltre a quelli dell’indotto. “È l’avvio di una nuova fase”, annuncia il Ceo Fernando Varella. La società era in crisi, nonostante un fatturato superiore a 200 milioni di euro, in seguito a un incendio divampato il 31 ottobre del 2024 nell’unità di Delebio: in seguito al rogo, il sito era stato sequestrato e parte della produzione bloccata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alluminio, Carcano ora parla cinese: la maggioranza al gruppo Xiashun. “L’avvio di una nuova fase” Articoli correlati Elezioni comunali. Marino compatta il tavolo del centrosinistra: “Ora una nuova fase per la città”“Accendiamo un focus sulla città sui temi caldi: sulla sicurezza, l’urbanistica, l’illuminazione, i servizi sociali, il potenziamento dello sviluppo... Leggi anche: In Israele il corpo dell'ultimo ostaggio, ora una nuova fase per la pace nella Striscia Tutto quello che riguarda Alluminio Carcano ora parla cinese la... Argomenti discussi: Xiashun entra in Carcano Antonio: cambio al vertice per lo storico gruppo dell’alluminio; Carcano, ufficiale il passaggio al Gruppo Xiashun: Nuova fase orientata alla crescita. Lombardia, il gruppo di Hong Kong è maggioranza nella storica azienda da 500 dipendenti: cosa succede oraIl Gruppo Xiashun diventa azionista di maggioranza di Carcano Antonio SpA: nuova strategia industriale per la crescita nel mercato dell'alluminio. comozero.it