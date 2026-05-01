porte aperte per il primo maggio al museo della scienza e tecnica avventure su marte e sottomarini

Per il fine settimana del Primo Maggio, il Museo della Scienza e Tecnologia apre le sue porte con una serie di iniziative che dureranno fino a domenica. L’offerta include attività dedicate a tutte le età, come esperienze immersive, laboratori e visite guidate. Tra le attrazioni principali ci sono avventure su Marte e visite a sottomarini, pensate per coinvolgere i visitatori in un programma ricco di diversità e interattività.

Il Museo della Scienza propone un lungo ponte di attività, da oggi sino a domenica. Pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, tra esperienze immersive, laboratori e visite guidate. Per tre giorni, in programma avventure a bordo di una caravella del Cinquecento, flipper fai da te fino a un gioco di ruolo su Base Marte, dove i partecipanti saranno chiamati a gestire situazioni critiche per garantire la sopravvivenza dell’equipaggio in missione sul Pianeta rosso. Ampio spazio anche a un’esperienza in realtà virtuale che conduce i visitatori a 4.000 metri di profondità, sul fondo dell’Oceano Atlantico, alla scoperta del relitto del Titanic....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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