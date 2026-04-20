Da oggi, alcune vie del rione Libertà nella parte alta della città e di Pantano avranno restrizioni alla sosta e alla circolazione. Le modifiche riguardano specifici tratti della viabilità, con divieti temporanei che entreranno in vigore per motivi legati a lavori o regolamentazioni locali. La segnaletica sarà aggiornata per indicare le nuove limitazioni, che si applicheranno a partire dalla giornata odierna e per un periodo determinato.

Tempo di lettura: 2 minuti A partire da oggi alcune viabilità del rione Libertà e altre ad essa adiacenti, ovvero via San Leucio, via Ciardielli, via Duca D’Aosta, via Cavour, via Pellico, via Settembrini, via Casselli, via Pisacane e via Gioberti saranno interessate da lavori commissionati da E-Distribuzione per il potenziamento della rete elettrica con contestuale sostituzione ed installazione nuovi cavi. Pertanto, fino al giorno 29 maggio, nei soli giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:30, potrebbero essere attuate limitazioni alla sosta e alla circolazione che in ogni caso saranno preventivamente rese note alla cittadinanza con l’apposizione della preventiva segnaletica da parte della ditta esecutrice.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Limitazioni alla sosta e circolazione al rione Libertà, nella parte alta della città e a Pantano

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