Trecento neopatentati a scuola di ' Guida Si-Cura' | parte il progetto della Città Metropolitana di Bari
Trecento giovani neopatentati partecipano al progetto ‘Guida Si-Cura’ promosso dalla Città Metropolitana di Bari, a causa della crescente preoccupazione per la sicurezza stradale tra i nuovi conducenti. L’iniziativa mira a insegnare loro comportamenti corretti e a prevenire incidenti, coinvolgendo anche le scuole locali. Il progetto si svolge in collaborazione con il Servizio Polizia metropolitana e rientra nel più ampio programma ‘Mobilità Sicura’, finanziato dall’Anci. I corsi pratici si svolgono presso autoscuole e prevedono sessioni di guida sotto supervisione.
L'iniziativa è stata presenta questa mattina a Bari. Il sindaco metropolitano, Vito Leccese: "La sicurezza stradale non è solo un insieme di regole, ma rispetto per la vita" L’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Bari con il Servizio Polizia metropolitana, rientra nel progetto ‘Mobilità Sicura’ finanziato dall’Anci in collaborazione tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, e l’Unione Province d’Italia (Upi). È stato presentato, questa mattina, nella Sala Giunta della Città Metropolitana di Bari, il progetto ‘Guida Si-Cura’, dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e volto a promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza tra i giovani neopatentati sui principali fattori di rischio dell’incidentalità stradale.🔗 Leggi su Baritoday.it
