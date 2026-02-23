La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla linea

La manutenzione sulla linea ferroviaria tra Firenze e Arezzo causa la sospensione del traffico tra Incisa e Rignano. I tecnici stanno controllando i binari per garantire la sicurezza dei treni. La sospensione dura dalle prime ore del mattino e coinvolge diversi treni in transito. I passeggeri devono utilizzare percorsi alternativi o aspettare aggiornamenti sulla riapertura. La ripresa della circolazione è prevista nel tardo pomeriggio, ma può variare in base ai lavori.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche sulla linea. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi. I treni Intercity possono registrare ritardi. Sono accorsi preventivamente i Vigili del Fuoco, senza riscontrare una necessità di intervento.

Treni, circolazione sospesa per motivi precauzionali: verifiche sulla linea ferroviariaLa circolazione dei treni è temporaneamente sospesa per motivi precauzionali, al fine di eseguire verifiche tecniche sulla linea ferroviaria.

Circolazione dei treni sospesa per motivi precauzionali: verifiche sulla linea ferroviariaLa circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa per motivi precauzionali, al fine di consentire verifiche tecniche sulla linea ferroviaria.

* 18978 ( BORGO SL - FIRENZE SMN) non ancora partito * 4111 ( FIRENZE SMN - ROMA) viaggia con +68' * 4121 ( FIRENZE - CHIUSI ) non ancora partito * 4089 ( FIRENZE - FOLIGNO) UMBRIA non ancora partito * 18793 ( FIRENZE - AREZZO) non ancora x.com

