Nel match di Frosinone, il Mantova viene sconfitto con un risultato di 5-0. La squadra locale segna tre gol nel primo tempo, portandosi avanti rapidamente. La partita si sblocca già nei primi minuti e nel secondo tempo il Frosinone aggiunge altri due gol. Per il Mantova, che aveva già raggiunto la salvezza, si tratta di una sconfitta senza conseguenze in classifica.

Il Mantova si arrende in avvio alla voglia del Frosinone di celebrare il ritorno in serie A. La squadra di Modesto, in effetti, è ancora intenta a trovare le misure agli scatenati gialloazzurri, che in soli 12’ il punteggio si porta sul 2-0 per i ciociari. Un inizio a dir poco brusco che, però, desta l’orgoglio dei giocatori di mister Modesto, che cominciano ad alzare i giri del motore e, gradatamente, impegnano la retroguardia locale. La formazione di mister Alvini, tuttavia, non intende lasciarsi sfuggire un risultato tanto prezioso che sancisce la promozione nella massima divisione e controlla il risultato con grande determinazione. Nella ripresa i virgiliani cercano di riaprire la contesa, ma il tris di Ghedjemis, che al 12’ sfrutta un errore della difesa biancorossa, chiude di fatto la gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cinquina indolore a Frosinone per un Mantova già salvo

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