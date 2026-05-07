Frosinone-Mantova le probabili formazioni

Da frosinonetoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera, nello stadio “Stirpe”, si terrà la partita tra Frosinone e Mantova. Le formazioni probabili sono già state definite e le due squadre si preparano a scendere in campo per la sfida. L’evento è atteso da tifosi e residenti, con il pubblico che entrerà all’interno dell’impianto per assistere all’incontro. La serata vedrà protagonisti i giocatori in campo, pronti a disputare i 90 minuti di gioco.

Domani sera lo stadio “Stirpe” non sarà soltanto un campo da calcio, ma il cuore pulsante di un’intera città. Il Frosinone Calcio si prepara a vivere la sfida più attesa e pesante della stagione contro il Mantova, in una serata che promette emozioni, tensione e una comunità intera pronta a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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