Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia | 24 ore per il Signore

La parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia organizza un evento di 24 ore dedicate al Signore, che si terrà dal 13 al 14 marzo 2026. Il programma prevede l'inizio venerdì alle ore 18, con attività e momenti di preghiera distribuiti nell’arco delle ventiquattro ore. L'iniziativa coinvolge la comunità locale in un periodo di testimonianza e spiritualità continua.

Parrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore Programma 13-14 marzo 2026 Venerdì 13 Marzo Ore 18.30: Santa Messa Ore 19.15: Via Crucis animata dai Gruppi di ACR e Giovani. Esposizione Eucaristica Ore 21.30: Compieta e, a seguire, Benedizione Eucaristica Sabato 14 Marzo. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

