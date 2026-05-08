Si è svolta la cerimonia di premiazione dedicata ai progetti realizzati dagli studenti nell’ambito dell’iniziativa Progetti Scuola ABC 2026, che ha coinvolto temi legati al cinema, alla storia e alla società. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti ai lavori giudicati migliori, evidenziando l’impegno e la creatività dei partecipanti. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Cosa: Cerimonia di premiazione dei lavori studenteschi per l’iniziativa Progetti Scuola ABC 2026 – Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine.. Dove e Quando: Presso la Sala Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.. Perché: Per celebrare la creatività delle nuove generazioni, capaci di rileggere il Novecento e decodificare le complessità del presente attraverso lo strumento empatico e universale del mezzo cinematografico.. L’energia inesauribile delle nuove generazioni e la magia immortale della settima arte si sono incontrate in una mattinata di grande fermento culturale. La prestigiosa Sala Gianni Borgna, incastonata all’interno dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, ha fatto da eccezionale cornice alla cerimonia di premiazione conclusiva dei Progetti Scuola ABC 2026.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Cinema e società: i vincitori del Progetto ABC

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