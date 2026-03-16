Oscar 2026 i vincitori | chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026 a Hollywood sono stati assegnati i premi Oscar 2026. Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti in diverse categorie, con i vincitori annunciati uno ad uno. L’evento ha visto protagonisti attori, registi e film che hanno ricevuto i rispettivi premi, con i risultati pubblicati in tempo reale. La lista completa dei vincitori è disponibile aggiornata categoria per categoria.

. OSCAR 2026 VINCITORI – Chi ha vinto i premi Oscar 2026 assegnati nella notte italiana tra il 15 e il 16 marzo 2026 ad Hollywood? In aggiornamento Ecco tutti i premi, categoria per categoria (in grassetto il vincitore). In aggiornamento Miglior film. Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Marty Supreme Una battaglia dopo l’altra L’agente segreto Sentimental Value Sinners Train Dreams Miglior regia. Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra Ryan Coogler – I peccatori Josh Safdie – Marty Supreme Joachim Trier – Sentimental Value Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio Film internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Oscar 2026, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema Articoli correlati Oscar 2026: ecco le previsioni sui vincitori dopo la stagione dei premiA poche ore dalla consegna degli Oscar 2026, le previsioni non sono più una questione di gusto, ma di trend statistici consolidati. Oscar 2026, i vincitori e tutto quello che c'è da sapere sui premi di quest'annoLa cerimonia fa sempre la storia, e quella di quest’anno non fa eccezione: l’epico film di vampiri di Ryan Coogler, I peccatori, ha raggiunto un... Oscar 2026: Chi Sono I Favoriti - Matioski Clip Aggiornamenti e notizie su Oscar 2026 i vincitori chi ha vinto i... Temi più discussi: Oscar 2026, i pronostici dei bookmakers sui film vincitori; Vincitori Oscar 2026 in diretta: tutti i premi assegnati (in aggiornamento); Oscar 2026, ecco tutti i vincitori della 98ª edizione [IN AGGIORNAMENTO]; Chi sono i favoriti agli Oscar per il miglior film, da Una battaglia dopo l’altra a I peccatori. Oscar 2026 in diretta: i vincitoriCon 16 nomination, I peccatori è il film con il maggior numero di candidature tra tutti i contendenti agli Oscar 2026, ma i trionfi di Una battaglia dopo l’altra nella stagione dei premi rendono il fi ... vanityfair.it Vincitori Oscar 2026 in diretta: tutti i premi assegnati (in aggiornamento)Nella notte tra il 15 e il 16 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2026: ecco tutti gli artisti e i film premiati ... vogue.it Gwyneth Paltrow non è solo una delle attrici più amate di Hollywood, ma anche parte della storia degli Oscar, dopo aver vinto nel 1999 il premio come Miglior Attrice per Shakespeare in Love. Questa sera torna sul red carpet della 98ª cerimonia dei premi più facebook Avatar: Fuoco e Cenere vince il premio #Oscar come Migliori Effetti Speciali x.com