Il governo cinese ha annunciato un aumento del 38% dei fondi destinati all’istruzione, con un focus particolare sugli asili gratuiti. La decisione mira a sostenere l’accesso all’educazione prescolare, ma non sono stati specificati i criteri di distribuzione dei finanziamenti tra le varie province. Restano aperte le questioni su come verranno gestiti concretamente i sussidi e quale impatto avranno sulla scelta tra strutture pubbliche e private.

? Domande chiave Come influenzeranno i sussidi la scelta tra asili pubblici e privati?. Chi gestirà concretamente la distribuzione dei fondi nelle diverse province?. Quali risparmi reali avranno le famiglie con redditi bassi nel 2026?. Perché Pechino ha scelto di finanziare proprio il settore prescolare?.? In Breve 45,8 miliardi di yuan stanziati per l'istruzione prescolare nel 2026.. Abolizione rette ultimo anno asili pubblici prevista dal semestre autunnale 2025.. Misure già attuate coinvolgono 14 milioni di bambini con risparmi di 20 miliardi.. 126,2 miliardi di yuan investiti nel settore durante il 14esimo Piano quinquennale.. Il Ministero delle Finanze cinese ha stanziato 45,8 miliardi di yuan per l’istruzione prescolare nel 2026, aumentando i fondi del 38% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, piano per asili gratuiti: +38% di fondi per l’istruzione

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