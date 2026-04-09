Asili nido adesso arrivano i soldi Fondi per Franchetti e Fiocco di Neve

Sono stati stanziati quasi 170 mila euro per finanziare l’allestimento dei nuovi asili nido comunali Franchetti e Fiocco di Neve. I fondi sono destinati a sostenere i lavori e l’allestimento degli spazi destinati ai servizi educativi per i bambini. L’intervento fa parte di un piano volto a migliorare le strutture dedicate alla prima infanzia sul territorio comunale. I lavori sono in corso e si prevede che gli asili siano pronti entro breve tempo.

Quasi 170 mila euro di investimento per allestire i nuovi asili nido comunali Franchetti e Fiocco di Neve. Con i lavori di ristrutturazione e ricostruzione ormai in fase di ultimazione nei due plessi, situati rispettivamente nel capoluogo e nella frazione di Trestina, l’amministrazione ha ottenuto il riconoscimento del finanziamento ministeriale per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati alla fascia d’età zero-6 anni. Questo stanziamento per la fornitura degli arredi consente di completare il percorso di ammodernamento dei due asili nido intrapreso grazie ai fondi del Pnrr: un milione 150 mila euro per i lavori di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asili nido, adesso arrivano i soldi. Fondi per Franchetti e Fiocco di Neve Asili, via alle iscrizioni. Arrivano altri 64 posti grazie al nido Magenta: "Offerta ampliata"Da oggi fino al 13 aprile le famiglie con bambini da 0 a 3 anni di età possono presentare domanda d’iscrizione per accedere ai nidi d’infanzia... Leggi anche: Asili nido, il Pnrr arranca: tra ritardi, fondi europei non spesi e servizi pubblici a rischio