Cesena tragedia all’alba | ciclista di 56 anni investita e morta

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di oggi, un incidente ha causato la morte di un ciclista di 56 anni a Cesena. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre la donna dall’abitacolo dell’auto coinvolta nello scontro avvenuto in Piazza Spallicci. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la sequenza dei fatti.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare la donna?. Chi era l'automobilista coinvolto nello scontro in Piazza Spallicci?. Quali sono le responsabilità emerse dai primi rilievi dei Carabinieri?. Perché la viabilità di Case Finali è considerata così pericolosa?.? In Breve Un uomo di 63 anni è stato trasportato all'ospedale di Cesena con ferite lievi.. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 6:00 per liberare il corpo della donna.. I Carabinieri hanno avviato i rilievi in Piazza Aldo Spallicci nel quartiere Case Finali.. L'incidente è avvenuto alle 5:50 di martedì 5 maggio in zona residenziale.. Una donna di 56 anni ha perso la vita alle 5:50 di questo martedì 5 maggio a Cesena, dopo essere stata investita da un’auto mentre percorreva la strada in bicicletta in Piazza Aldo Spallicci.🔗 Leggi su Ameve.eu

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