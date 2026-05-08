Cicche di sigarette sulla spilla con Falcone e Borsellino per gli investigatori nessuna intimidazione a La Vardera

Nessuna traccia di effrazione o segni di scasso sono stati riscontrati nell'ufficio del deputato dell'Assemblea regionale siciliana, visitato il 5 marzo scorso. Durante il sopralluogo, gli investigatori hanno trovato cicche di sigarette elettroniche posate sopra una spilla raffigurante Falcone e Borsellino. Non sono state riscontrate altre evidenze che indichino un tentativo di intimidazione o un atto vandalico.

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Nessuna effrazione a scopo di intimidazione nell'ufficio dell'Assemblea regionale siciliana del deputato e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera lo scorso 5 marzo: i filtri di sigarette elettroniche trovati sopra una spilla con le immagini di Falcone e Borsellino, che il parlamentare.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Filtri di sigaretta su una spilla con i volti di Falcone e Borsellino, La Vardera denuncia: "Qualcuno è entrato nella mia stanza"Prima la Digos e poi la polizia scientifica negli uffici del deputato di Controcorrente all'Ars Ismaele La Vardera dopo che, nel primo pomeriggio,... Leggi anche: Il vero fango: chi non vuole la verità sulla morte di Falcone e Borsellino Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ostia, vietato fumare in spiaggia: via libera dall’assemblea capitolina; Ostia, ecco le nuove regole: vietato fumare in spiaggia (anche le sigarette elettroniche); Ostia aspetta le concessioni e intanto mette il divieto alle sigarette in spiaggia; Sigarette e sigari più cari, scatta il quinto aumento del 2026. Nessuna intimidazione a La Vardera, le cicche nell’ufficio furono lasciate dagli addetti alle pulizieMa le conclusioni dell'inchiesta, ancora non ufficiali, non convincono il deputato che adesso se la prende proprio con gli addetti alle pulizie e annuncia che chiederà di conoscerne i nomi ... blogsicilia.it Per investigatori effrazione in ufficio La Vardera non sarebbe intimidazione(ANSA) - PALERMO, 08 MAG - Non ci sarebbe stata alcuna effrazione a scopo di intimidazione nell'ufficio dell'Assemblea regionale siciliana del deputato e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera lo ... msn.com Le cicche di sigaretta sono tra i rifiuti più sottovalutati al mondo: i filtri contengono plastica e sostanze tossiche che, disperse nell’ambiente, possono contaminare suolo e acqua. Qual è l'impatto reale Puntata di @siamonoitv2000 oggi #6maggio su #TV200 x.com Le #cicchedisigaretta tra le pietre di #Montalcino, una bruttura ed una forma di #inquinamento. Un #lettore ci scrive. E, quindi, riceviamo e pubblichiamo questa lettera... raccomandando, a tutti, con la dovuta maniera, di inviare mail su problemi che si possono - facebook.com facebook