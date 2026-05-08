Cicche di sigarette sulla spilla con Falcone e Borsellino per gli investigatori nessuna intimidazione a La Vardera

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna traccia di effrazione o segni di scasso sono stati riscontrati nell'ufficio del deputato dell'Assemblea regionale siciliana, visitato il 5 marzo scorso. Durante il sopralluogo, gli investigatori hanno trovato cicche di sigarette elettroniche posate sopra una spilla raffigurante Falcone e Borsellino. Non sono state riscontrate altre evidenze che indichino un tentativo di intimidazione o un atto vandalico.

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Nessuna effrazione a scopo di intimidazione nell'ufficio dell'Assemblea regionale siciliana del deputato e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera lo scorso 5 marzo: i filtri di sigarette elettroniche trovati sopra una spilla con le immagini di Falcone e Borsellino, che il parlamentare.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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