Ho sentito i Cinque Stelle parlare di fango. E mi sono detto: questa volta hanno ragione. Credevo infatti che quella parola fosse riferita al contenuto delle inchieste de il Giornale e Il Tempo, e cioè alle frasi oscene su Paolo Borsellino e sulla sua famiglia. Frasi pronunciate da magistrati in conversazioni con colleghi che oggi siedono in Parlamento e che, anziché scusarsi, attaccano pure. Frasi che gli stessi colleghi del Csm si domandano su quale pianeta possano essere tollerate. E invece la parola fango si riferiva a noi e al nostro editore, che ringrazio per la libertà totale che ci lascia. Il fango sarebbe, dunque, l'epiteto rivolto a chi fa informazione diversa da quella che piace al M5S e alla sinistra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il vero fango: chi non vuole la verità sulla morte di Falcone e Borsellino

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