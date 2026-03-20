Recentemente, uno studio ha evidenziato un aumento del 67% del rischio di infarto e ictus tra chi consuma regolarmente cibi ultra-processati. Questi alimenti, spesso presenti nelle dispense di molte famiglie, vengono associati a problemi cardiovascolari più gravi rispetto ad altri tipi di dieta. La ricerca si basa su dati raccolti da un ampio campione di persone che seguono abitudini alimentari quotidiane.

Mangiare abitualmente alimenti ultra-processati non è solo una cattiva abitudine, ma può trasformarsi in un serio pericolo per il cuore. A lanciare l’allarme è una ricerca presentata durante la sessione scientifica annuale ACC.26 dell’American College of Cardiology, che evidenzia un legame diretto tra consumo elevato di questi prodotti e aumento degli eventi cardiovascolari. I dati parlano chiaro: chi consuma oltre nove porzioni al giorno di cibi ultra-lavorati ha un rischio più alto del 67% di incorrere in problemi cardiaci gravi rispetto a chi ne mangia circa una porzione quotidiana. Parliamo di prodotti che fanno parte della quotidianità di molti: snack confezionati, patatine, cracker, piatti pronti surgelati, carni lavorate, bevande zuccherate, cereali industriali e pane confezionato. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Cibi ultra-processati sotto accusa: +67% di rischio per infarto e ictus

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