Chiusi i processi per la morte della torinese Samanta Pascuzzi nel terribile incidente di Bagnolo Piemonte | paga soltanto il fidanzato assolto l' altro conducente

I processi legati alla morte di Samanta Pascuzzi, avvenuta il 18 luglio 2021 in un incidente sulla provinciale 246 a Bagnolo Piemonte, si sono conclusi con il rinvio a giudizio di un solo imputato. Il conducente della seconda vettura coinvolta è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale in concorso con l’altro conducente. Solo il fidanzato della vittima è stato condannato e pagherà una pena.

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È stato assolto perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di omicidio stradale in concorso il conducente della seconda vettura coinvolta nel terribile incidente avvenuto il 18 luglio 2021 sulla provinciale 246 a Bagnolo Piemonte (Cuneo) e costato la vita a Samanta Pascuzzi (nella foto.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Terribile incidente a Gabiano, scontro tra auto e moto: morto il centauro, Davide Gastaldello di Settimo TorineseDavide Gastaldello, 61enne residente a Settimo Torinese, è morto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 in un terribile incidente avvenuto in... Terribile incidente in montagna in Georgia: il giovane torinese Pietro Ballarini morto per una cadutTragedia in Georgia: Morto in un Incidente Sciistico Pietro Ballarini, Giovane Torinese di 20 Anni Una caduta fatale durante una discesa sciistica ha...