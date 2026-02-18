Terribile incidente in montagna in Georgia | il giovane torinese Pietro Ballarini morto per una cadut

Pietro Ballarini, giovane torinese di 20 anni, ha perso la vita in un incidente in montagna in Georgia, quando una caduta durante una discesa sciistica gli ha provocato ferite gravi. Il ragazzo stava scendendo lungo una pista sconosciuta e ha sbattuto contro una roccia, senza riuscire a fermarsi in tempo. Gli soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c’era più niente da fare.

Tragedia in Georgia: Morto in un Incidente Sciistico Pietro Ballarini, Giovane Torinese di 20 Anni. Una caduta fatale durante una discesa sciistica ha spento la vita di Pietro Ballarini, giovane studente torinese di 20 anni. L'incidente è avvenuto in Georgia a metà febbraio 2026, e la notizia è stata diffusa dal padre, Luca Ballarini, attraverso un commovente messaggio sui social media. Si stanno completando le procedure per il rimpatrio della salma in Italia. La Passione per la Montagna Trasformata in Dolore. La montagna, da sempre simbolo di libertà e avventura, si è trasformata in un luogo di profondo dolore per la famiglia Ballarini.