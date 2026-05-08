La Corona britannica continua a suscitare grande interesse tra il pubblico, con molte persone che seguono serie televisive come The Crown per scoprire la storia dei reali. Altri sono attratti dall’immagine delle tiara di Buckingham Palace, mentre alcuni ancora riflettono sulle conseguenze della decisione di un membro della famiglia reale di allontanarsi dagli impegni ufficiali. La figura della monarchia rimane al centro di molte conversazioni pubbliche e mediatiche.

C ’è chi guarda The Crown per conoscere la storia dei reali inglesi, chi sogna le tiare di Buckingham Palace e chi ancora non si è ripreso dalla Megxit. La verità è che la monarchia inglese continua a essere il reality più elegante, controverso e irresistibile del pianeta. Dietro il protocollo impeccabile si nascondono passioni, rivalità, strategie politiche e personaggi che sembrano usciti da un romanzo. E infatti, spesso, finiscono proprio nei libri. Dalle curiosità pop su Elisabetta II ai gioielli simbolo del potere reale, fino alle donne che hanno cambiato il destino di Carlo III e alle ipotesi di una Gran Bretagna senza monarchia, questi quattro titoli offrono modi diversi per entrare nel mondo dei Windsor.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chissà perché la Corona britannica continua ad affascinare così tanto...

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