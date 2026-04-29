Lisa Kudrow, attrice nota per il ruolo di Phoebe Buffay nella serie televisiva, riceve ancora oggi pagamenti significativi da accordi contrattuali legati allo show. Nonostante siano passati vent’anni dalla fine della produzione, i diritti e i diritti d’autore continuano a generare entrate per l’attrice. La sua presenza nei film e nelle trasmissioni televisive successive ha contribuito a mantenere stabile il suo reddito legato alla serie.

Vent’anni dopo aver posato per l’ultima volta la chitarra di Phoebe Buffay, Lisa Kudrow continua a incassare assegni che farebbero invidia a qualunque star di Hollywood nel pieno della carriera. Nonostante Friends si sia infatti concluso nel lontano 2004, l’attrice e i suoi colleghi percepiscono tutt’ora circa 20 milioni di dollari all’anno ciascuno grazie al meccanismo dei “residuals”, ovvero i diritti d’autore sulle repliche della serie (ma lo stesso si applica nel campo cinematografico, naturalmente). Intervistata da The Times UK, la comica, in onda ora su HBO Max con la comedy The Comeback, ha scherzato al riguardo “Faccio 20 milioni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché Lisa Kudrow continua a guadagnare così tanto da Friends: i retroscena di un accordo rivoluzionario

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