La Procura di Pavia ha concluso le indagini sul delitto di Garlasco, che vede coinvolto Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. Durante le indagini sono stati ascoltati circa cento audio che, secondo gli inquirenti, potrebbero rappresentare elementi a supporto dell’accusa. La stessa procura ritiene che Alberto Stasi debba essere scagionato dalle accuse a suo carico.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà. E Alberto Stasi deve essere scagionato. È questa la convinzione della Procura di Pavia, che ieri ha chiuso la delicatissima inchiesta sul delitto di Garlasco, dopo un anno di approfondimenti tecnici e indagini tradizionali. Dal 415bis, notificato poche ore fa al nuovo indagato, emergono i gravi indizi di colpevolezza che compongono il castello accusatorio contro l'amico del fratello della vittima. E si scopre che quel soliloquio sui video intimi e le ultime telefonate, in cui Sempio imita la voce di Chiara che gli dice "con te non parlo", non è l'unica confessione del presunto assassino, che avrebbe fatto altre ammissioni in auto da solo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Chiara uccisa con odio e crudeltà". I cento audio che inguaiano Sempio

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, indagini chiuse: "Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà"

“Chiara uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale”. I pm contestano anche l’aggravante della crudeltàGarlasco (Pavia), 30 aprile 2026 - La Procura di Pavia non ha ancora svelato tutto, anzi.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, la procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio con odio e crudeltà'; Chiara uccisa con odio, indagini su Sempio chiuse. Marco Poggi sfida i pm, i carabinieri: Ha cambiato vers…; Andrea Sempio, inchiesta chiusa: Chiara Poggi uccisa con odio e crudeltà. Alberto Stasi ora punta alla revisione del processo. Gli...; Delitto di Garlasco: Chiara uccisa con odio e crudeltà.

Garlasco, la procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio con odio e crudeltà'Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi che ... ansa.it

Garlasco, così i pm riscostruiscono il delitto: Chiara uccisa da Sempio con odio e crudeltàLa porta non chiusa a chiave, l'allarme disattivato, quindi i dodici colpi tra volto e testa in una escalation di violenza ... affaritaliani.it

GARLASCO, LA PROCURA CHIUDE LE INDAGINI: CHIARA POGGI UCCISA DA SEMPIO CON ODIO E CRUDELTA' La difesa al lavoro anche sugli audio per dimostrare l'innocenza. Stasi spera nella revisione https://www.calabriainchieste.it/2026/05/08/garla - facebook.com facebook

La Procura Pavia chiude le indagini su #Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio' x.com