Nel pomeriggio di oggi, la Procura di Pavia ha reso noti ulteriori dettagli sull’omicidio di Chiara, vittima di un episodio avvenuto nella zona di Garlasco. L’accusa ha formalmente contestato l’aggravante della crudeltà all’indagine in corso, che riguarda l’arresto di un uomo sospettato di aver ucciso la donna dopo un rifiuto sessuale. Le indagini continuano senza che siano stati diffusi tutti i particolari.

Garlasco (Pavia), 30 aprile 2026 - La Procura di Pavia non ha ancora svelato tutto, anzi. Ma, oltre ad aver chiarito che c’è un solo indagato per omicidio volontario, con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abbietti, ha soprattutto indicato anche circostanze riguardo la dinamica e il movente, pur senza poter fornire, con le indagini non ancora chiuse e gli atti sempre secretati, le prove a supporto dell’ipotesi accusatoria. Pm contestano l'aggravante della crudeltà, almeno 12 lesioni su cranio e volto È bastato il ‘nuovo’ capo d’incolpazione, riportato nella convocazione dell’indagato Andrea Sempio, 38 anni, invitato a comparire...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Chiara uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale”. I pm contestano anche l’aggravante della crudeltà

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