Chiara Ferragni e Fedez | vacanza a Forte dei Marmi tra tensioni e nuove relazioni

Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza a Forte dei Marmi, dove si sono riuniti con alcuni amici. La loro presenza si è svolta in un’atmosfera di discussioni e scontri, a causa della presenza dell’ex marito di Chiara, accompagnato dalla nuova compagna incinta. La scena si è svolta in modo pubblico, con alcuni testimoni che hanno assistito alle tensioni tra i presenti.

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Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza a Forte dei Marmi, ma la situazione è tesa. La presenza dell’ex marito di Chiara, insieme alla nuova compagna incinta, ha creato un clima di tensione. La loro storia si intreccia in un contesto di polemiche e reazioni contrastanti, rendendo la vacanza un vero e proprio caso mediatico. Crisi con Ignazio Moser e lite con Belen? Cecilia Rodriguez racconta la verità Chiara ferragni: relax tra polemiche. La scelta di Chiara Ferragni di soggiornare all’Hotel Augustus ha attirato l’attenzione. La sua presenza non è passata inosservata e ha generato reazioni sui social. L’ hotel ha limitato i commenti per evitare polemiche, segno di un clima teso.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni e Fedez: vacanza a Forte dei Marmi tra tensioni e nuove relazioni CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: COSA STA SUCCEDENDO IL PROCESSO, LUIS SAL E PULP PODCAST #STORIEASSURDE Notizie correlate Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, ma a pochi metri c’è Fedez (con lei incinta): il retroscena che spiazzaNon c’è pace sotto il sole della Versilia, dove una coincidenza geografica si è trasformata in un caso mediatico. Chiara Ferragni, il look con tocco mannish per il primo weekend a Forte dei MarmiCon il sole alto nel cielo ed una leggera brezza marina, il primo weekend di maggio ha ufficialmente aperto le porte alla bella stagione versiliese... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, ma spunta anche Fedez (con la compagna incinta): il retroscena; Elena Santarelli: Delusa da Chiara Ferragni, non sono credibili le sue scuse; Belve, Elena Santarelli su Chiara Ferragni: Delusa da lei, le sue scuse non me le bevo; Elena Santarelli: Sono delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro Gate. Le sue scuse non me le bevo. Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, sorpresa Fedez con compagna incintaFerragni e Fedez a Forte dei Marmi, equilibrio fragile in Versilia A Forte dei Marmi, storico rifugio vip in Versilia, la presenza simultanea di Chiar ... assodigitale.it Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, ma spunta anche Fedez (con la compagna incinta): il retroscenaNon c’è pace sotto il sole della Versilia. L'imprenditrice digitale sceglie il lusso dell'hotel Augustus, ma qualche metro più in là spunta l'ex ... today.it Cristiano Caccamo smentisce a distanza di un anno il presunto flirt con Chiara Ferragni. Le dichiarazioni dell’attore sono secche e chiare - facebook.com facebook "Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita", è questo l'augurio che Chiara Ferragni fa a se stessa nel giorno in cui compie 39 anni e che ha condiviso con i suoi follower su Instagram. "È veramente la sensazion x.com