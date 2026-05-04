Chiara Ferragni a Forte dei Marmi ma a pochi metri c’è Fedez con lei incinta | il retroscena che spiazza

Da screenworld.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forte dei Marmi, Chiara Ferragni è stata avvistata in compagnia di amici, mentre a pochi metri si trovava anche Fedez, con cui aspetta un bambino. La presenza contemporanea dei due ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, creando un episodio che ha generato discussioni sui social e nelle cronache locali. La situazione si è verificata in un momento in cui entrambe le personalità sono sotto i riflettori per motivi diversi.

Non c’è pace sotto il sole della Versilia, dove una coincidenza geografica si è trasformata in un caso mediatico. A Forte dei Marmi, località simbolo delle vacanze vip, la presenza contemporanea di Chiara Ferragni e Fedez ha acceso curiosità, polemiche e una valanga di reazioni online, visto che i due, protagonisti per anni della vita pubblica italiana come coppia, si sono ritrovati a pochi metri di distanza, ma in contesti completamente diversi. Tra hotel di lusso, nuove relazioni e social in fermento, con un dettaglio che ha attirato subito le attenzioni dei fan. Nello specifico, a partire dal weekend del 3-4 maggio 2026, Ferragni ha scelto di soggiornare presso l’Augustus Hotel & Resort, una delle strutture più prestigiose della zona, cercando momenti di relax tra spiaggia e Bagno Alcione.🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, ma a pochi metri c’è Fedez (con lei incinta): il retroscena che spiazza

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez con parole molto dure

Video Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez con parole molto dure

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