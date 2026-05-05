Durante il primo fine settimana di maggio, il cielo sereno e una leggera brezza marina hanno accompagnato l’arrivo della stagione a Forte dei Marmi. Chiara Ferragni è stata vista in città, indossando un look con dettagli mannish. La sua presenza è stata notata tra le strade della località versiliese, che si prepara ad accogliere i visitatori della bella stagione.

Con il sole alto nel cielo ed una leggera brezza marina, il primo weekend di maggio ha ufficialmente aperto le porte alla bella stagione versiliese e, come da tradizione, Chiara Ferragni non poteva che essere presente. Per il suo ennesimo ritorno a Forte dei Marmi, il primo della primaveraestate 2026, l’imprenditrice digitale più glamour di tutte ha preferito ai soliti, prevedibili toni pastello un’estetica più decisa, sofisticata e dal forte retrogusto maschile. Analizziamola nei dettagli insieme. Chiara Ferragni, il primo look della stagione in Versilia è “a la garçonne”. È sempre meno difficile immaginare l’estate, ora che le giornate sono più lunghe ed i raggi del sole molto più caldi ed insistenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, il look con tocco mannish per il primo weekend a Forte dei Marmi

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