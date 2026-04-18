Ilary Blasi al Grande Fratello la puntata del 17 aprile in body nude e pantaloni neri all'insegna della semplicità

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, la presentatrice ha indossato un look semplice e raffinato. Ha scelto un body nude abbinato a pantaloni neri, completando l’outfit con tacchi alti. La puntata si è svolta il 17 aprile, e il suo abbigliamento ha attirato l’attenzione per la scelta di uno stile sobrio e naturale.

Ilary Blasi nella decima puntata del Grande Fratello Vip ha scelto un look minimal molto pulito, senza rinunciare ai tacchi vertiginosi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi ha firmato il nude look di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip: sembra un abito ma è un due pezziLook minimal per Ilary Blasi nella terza puntata del Grande Fratello Vip, all'insegna della sobrietà: ecco chi ha firmato il completo color cipria e... “Malissimo”. Ilary Blasi è stata informata dopo la puntata del Grande Fratello VipIl venerdì sera televisivo si riaccende con una nuova sfida tra i principali programmi della prima serata e questa volta a spuntarla è una proposta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello VIP nel vortice di nuove indiscrezioni e nuove nomination: quali? Eccole; Il look blu notte di Ilary Blasi al GF Vip: tubino e tacchi a spillo metallici per la puntata 7; Grande Fratello Vip (10 aprile): trionfa Marco Berry, Ilary Blasi furiosa tra lacrime e polemiche, Adriana Volpe crolla e lascia il gruppo; Grande Fratello Vip rinnovato, Ilary Blasi torna anche nella prossima edizione. Ilary Blasi lascia tutti senza fiato al Grande Fratello Vip con il dress in pelle rosso accesoIlary Blasi look inspo look Grande Fratello Vip puntata venerdì 10 aprile Canale Cinque Mediaset Infinity Pier Silvio Berlusconi ... stylosophy.it Ascolti tv del 17 aprile, Ilary Blasi e Bianca Guaccero: continua la sfidaIlary Blasi con il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è scontrata con Bianca Guaccero e Carlo Conti su Rai 1 con Dalla strada al palco: gli ascolti tv. dilei.it Ilary Blasi vs Bianca Guaccero Venerdì sera, due regine della TV a confronto! Ilary: irriverente, spontanea, sempre pronta a sorprendere Bianca: elegante, intensa, con una presenza scenica magnetica Due stili opposti… ma entrambi irresistibili T facebook