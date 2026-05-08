Il 7 maggio, influencer e imprenditrice ha compiuto 39 anni e ha condiviso un messaggio sui social che ha attirato l’attenzione. Nel post, ha parlato delle difficoltà degli ultimi anni e ha espresso i suoi desideri per il futuro in modo sincero e diretto. La foto pubblicata mostra un’immagine intima e riflessiva, accompagnata da parole che hanno toccato i suoi follower.

Chiara Ferragni ha compiuto 39 anni il 7 maggio e ha festeggiato la ricorrenza con un tenero post su Instagram che le ha permesso di aprire il suo cuore sugli ultimi difficili anni e su quali siano, ora, i suoi desideri per il futuro. L’imprenditrice ha festeggiato lontano dai riflettori, circondata solo dall’affetto dei suoi familiari, im primis i figli, Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Fedez. Tra palloncini colorati, diademi giocattolo da principessa, torte e i disegni preparati dai bambini, Ferragni ha colto l’occasione per scrivere una sorta di promemoria a sé stessa. “ Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chiara Ferragni compie 39 anni e l’auto-dedica emoziona tutti: “Ecco l’unica cosa che voglio davvero”

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