Chiara Ferragni compie 39 anni | quali sono i regali di compleanno ricevuti da Leone e Vittoria

Oggi Chiara Ferragni festeggia 39 anni e, appena trascorsa la mezzanotte, ha condiviso sui social i regali ricevuti dai figli Leone e Vittoria. La giornalista ha mostrato alcuni dei doni che ha ricevuto, senza entrare nei dettagli. La festeggiata ha poi ringraziato i figli per i regali, condividendo momenti della sua giornata di compleanno.

Chiara Ferragni compie 39 anni oggi e, dopo aver spento le candeline allo scoccare della mezzanotte, ha aperto i regali dei figli Leone e Vittoria: ecco cosa ha ricevuto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Chiara Ferragni, Vittoria compie 5 anni: la dedica e la festa a tema ‘Labubu’ Chiara Ferragni, Fedez e Giulia Honegger insieme al compleanno di LeoneChiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati alla festa di Leone, primogenito della ex coppia. Panoramica sull’argomento Chiara Ferragni compie 39 anni: Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vitaChiara Ferragni compie 39 anni. Per l'occasione, l'influencer ha pubblicato un post in cui esprime un desiderio: Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita ... tgcom24.mediaset.it Chiara Ferragni spegne 39 candeline, l'autodedica sui social: «Mi auguro di sentirmi sempre più a casa nella mia vita»Oggi, giovedì 7 maggio Chiara Ferragni spegne 39 candeline. L'imprenditrice digitale e influencer è molto legata ai festeggiamenti per il suo compleanno e ... leggo.it