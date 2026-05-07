Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 39º compleanno in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Durante la giornata sono stati organizzati momenti di festa con palloncini, sorprese personalizzate e dolci regali preparati in casa. La influencer ha condiviso alcune immagini sui social, mostrando l’atmosfera intima e familiare dell’evento. La celebrazione si è svolta in un ambiente domestico con attenzione ai dettagli e alle tradizioni familiari.

L’influencer ha festeggiato i 39 anni insieme ai figli Leone e Vittoria, tra sorprese personalizzate, palloncini e dolci regali fatti in casa.. Compleanno speciale per Chiara Ferragni, che oggi, 7 maggio 2026, ha festeggiato i suoi 39 anni circondata dall’affetto dei figli Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale ha condiviso sui social alcuni momenti della serata trascorsa in famiglia, tra palloncini, candeline e sorprese personalizzate. I piccoli Leone e Vittoria hanno preparato per la mamma diversi regali originali e fatti con fantasia: una “Medicina cuoricini”, una corona da regina e persino uno scettro giocattolo ispirato al mondo di Sailor Moon.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Chiara Ferragni compie 39 anni: i dolci regali di Leone e Vittoria

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